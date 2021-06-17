İstanbul’da 147 suç kaydı bulunan suç makinesi yakalandı

'Cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi 147 suç kaydı bulunan F.A., İstanbul Kağıthane’de yakalandı. Suç makinesinin ayrıca 7 ay 15 gün hapis ve 5 bin 840 lira kesinleşmiş para cezasının bulunduğu öğrenildi.

İHA - DHA 17.06.2021 - 09:44 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 11:26

İstanbul’da 147 suç kaydı bulunan suç makinesi yakalandı

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İstanbul'da polis uzun süredir aranan ve ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve bilişim suçları kapsamındaki ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ gibi suçların da aralarında olduğu 147 farklı olaydan suç kaydı bulunan F.A.’nın (30) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda iş yeri ve sokak üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hakkında yakalama kararı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 840 lira para cezası da bulunan şüphelinin izine Kağıthane’de ulaştı.

F.A., 8 Haziran günü polis tarafından Kağıthane'de sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A., hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

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