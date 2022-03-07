İstanbul'da 35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Pendik'te atık yağların işlenerek mazota dönüştürüldüğü belirlenen tesise baskın yapıldı. Baskında 35 ton kaçak mazot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 20:40

İstanbul'da 35 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Pendik'te atık yağlardan mazot üretilen bir tesise düzenlenen baskında 35 ton kaçak mazot ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde takibe aldıkları bir tesise baskın düzenledi.

Yapılan incelemelerde atık yağların bu tesiste işlenerek mazota dönüştürüldüğü ve üretilen mazotun TIR parklarında satıldığı öğrenildi.

Tesise düzenlenen operasyonda, 30 ton kaçak mazot ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tesisin önünde park halinde bulunan bir araçta da TIR parklarında satılmak üzere bekletilen 5 ton kaçak mazot bulundu.

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