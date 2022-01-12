İstanbul'da 4 ilçede 11 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Çarşamba günü, saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak.

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ VAR?



EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ



Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri.



BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ



Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri.



ESENLER SU KESİNTİSİ



Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri.



GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ



Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri.