İstanbul'da 4 ilçede 11 saatlik su kesintisi

İSKİ, 12 Ocak Çarşamba günü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Haberler 12.01.2022 - 17:28

İstanbul'da 4 ilçede 11 saatlik su kesintisi

'den yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Çarşamba günü, saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasında bazı ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak.

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ VAR?

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri.

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri.

ESENLER SU KESİNTİSİ

Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri.

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri.

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