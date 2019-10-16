İstanbul Ataşehir'de, bir binanın 8. katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Beyin cerrahı olduğu öğrenilen Dilber Ayçiçek Çeçen, ikamet ettiği Ataşehir Bulvarı'ndaki sitede bulunan 12 katlı binanın 8. katından düştü.
Beton zemine düşerek ağır yaralanan Çeçen'e ilk müdahaleyi doktor eşi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özel bir hastaneye kaldırılan Çeçen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede incelemelerde bulunan polis, olayın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.
İstanbul'da 8. kattan düşen beyin cerrahı öldü
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da oturduğu sitenin 8.katından düşen beyin cerrahı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Ataşehir'de, bir binanın 8. katından düşen kadın hayatını kaybetti.