İstanbul'da ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı

İstanbul'da ambulansla yolcu taşıdığı iddia edilen şoför gözaltına alındı. Toplam 7 bin 501 lira ceza kesilen şoförün sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi.

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VIP ambulans taksi (Hastaya 400, patrona 700 TL)

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, bazı basın yayın organlarında çıkan "VIP ambulans taksi" haberine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 48 UM 506 plakalı özel ambulans şoförü A.M'yi yakaladı.

7 BİN 501 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü A.M'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan 1228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

Ayrıca, şoförün sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

VİDEO: LÜKS ARACIYLA AMBULANSIN GEÇİŞİNİ BÖYLE ENGELLEDİ (ARŞİV)

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