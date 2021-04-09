İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda ve İstanbul'da bugün aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bölgede sıcaklığın 8-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı 09.04.2021 - 09:40

İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor. 

İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın doğusunda sabah sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmur öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 8-10 derece azalması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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