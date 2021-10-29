İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programları nedeniyle İstanbul'da Galata Köprüsü, Karaköy Meydan-Sirkeci İstikameti, Kennedy, Bab-ı Ali, Piyer loti ve Vatan Caddesi zaraç trafiğine kapatılacak.

VATAN CADDESİNE BAĞLANAN YOLLAR KAPATILDI



Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Bu güzergâhı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirildi.