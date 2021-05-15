İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

Galatasaray-Yeni Malatyaspor takımları arasında bugün saat 20.30 oynanacak maç öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte o yollar ve alternatif güzergahlar...

Anadolu Ajansı - DHA 15.05.2021 - 10:09

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

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İstanbul Valiliği, kentte bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

KAPATILACAK YOLLAR

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "TEM kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu, Kemerburgaz'dan gelip Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu" trafik akışına kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif yollar ise TEM kuzey yol Hasdal bağlantı yolu ve Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.

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