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İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da 7 ilçede terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 10:26

İstanbul'da DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı
ARŞİV

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'da DAEŞ adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içinde oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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