E-5 karayolu Mecidiyeköy istikametinde bir kişinin intihar girişiminde bulunması trafiği felç etti.

Sabah 07.00 sıralarında E-5 karayolu Şirinevler mevkisinde meydana gelen olayda, iddiaya göre metrobüs köprüsünün korkuluklarına çıkan bir kişi kendisini metrelerce yüksekten E-5 karayoluna bıraktı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir araç intihar eden vatandaşa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kişinin yardımına o sırada yoldan geçen bir vatandaş koştu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dakikalarca yerde yatan yaralı başında bekleyen vatandaş, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine durum hakkında bilgi verdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği keserken sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.



Olay nedeniyle trafiğe kapanan trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.