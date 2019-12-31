İstanbul'da el ilanı ile sahte içki sattılar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yılbaşı öncesi denetimlerini artıran ekipleri, bir depoya yaptıkları baskında el ilanlı ile ürettikleri sahte alkolü satan 3 kişiyi gözaltına aldı.



Gaziosmanpaşa'da bir depoya yapılan baskında sahte içki üreterek bastırdıkları el ilanları aracılığıyla satan 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa ekipleri, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında depoda kurdukları düzenek ile sahte alkol üretimi yapan şüphelilerin bunları bastırdıkları el ilanları ile sattıkları öğrenildi.



KAZANLI TENCERELİ ALKOL ÜRETİMİ



Depoda yapılan aramalarda sahte alkol üretiminde kullanılan düzenek ile kazan ve tencere ile üretilen alkolün şişelenerek satımında kullanılan sahte bandrol ve çok sayıda pet şişeye el konuldu. İmalathane olarak kullanılan depoda şişelenmiş ve bidonlara konulmuş vaziyette çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.



REKLAMLI ALKOL SATIŞI

İmalathanede sahte alkol ürettikleri iddia edilen Yaşar S., Erkan S., ve Resul K. gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, üzerinde, "Alkole yüksek ücret ödemekten bıktınız mı, siz de evinizde kendi içkinizi yapabilirsiniz" yazılı el ilanları ile ürettikleri sahte alkolü sattıkları iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



VİDEO: 5 BİN LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ