İstanbul'da kadına şiddet: Boşandığı eşine 3 el ateş etti

Üsküdar’da bir kadın sözlü tartışma yaşadığı boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu.



Kurşunların hedefi olan 3 çocuk annesi hastaneye kaldırıldı.



Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar’da meydana geldi.



İddiaya göre, Muharrem Gürdeğin ve 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin arasında sözlü tartışma yaşandı.



Kavganın büyümesi üzerine Muharrem Gürdeğin yanında taşıdığı silahla Fikrinaz Gürdeğin’e 3 el ateş açtı.



Olay sonrası eş Gürdeğin olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Gürdeğin hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü.



Hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



“PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ DUYDUM”



Olayı gören esnaf Rasim Ünlü, “Peş peşe silah sesleri duydum. Köprünün üzerine doğru kalabalık toplanmıştı. Adam eski eşini vurmuş. Kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyimiş. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Şiddete karşıyız” diye konuştu.