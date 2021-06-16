İstanbul'da Koreli sevgili dehşetinde istenen ceza belli oldu

Koreli yazar Whosuck Lee'nin Ümraniye'de 2 aydır birlikte yaşadığı, Koreli Kim Yoonje'ye 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.



İddiaya göre, Koreli yazar, kadına çeşitli işkenceler yaptı ve görüntüleri kadının isteği dışında kaydederek, cinsel içerikli sitelere yüklemekle tehdit etti.

46 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Polis tarafından gözaltına alınan Whosuck Lee için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.



Lee’nin 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.