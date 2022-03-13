İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek.

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu.

Kıymetli İstanbullular;



14 Mart Pazartesi (Yarın)

⏰ 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣’dan itibaren



✅Motosiklet

✅Elektrikli scooter ve

✅Motokuryelerin🛴🛵



Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗



Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/CI1iWxA8Wr