İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek

İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek.

Haberler 13.03.2022 - 18:07

İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek

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Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı. 

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Açıklamada, yarın 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafik çıkışına izin verileceğini duyurdu. 

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