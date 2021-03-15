İstanbul'da otomobil kumsala uçtu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Mavi Marmara Caddesi'nde iddiaya göre, 7 metrelik uçurumun ucunda otomobilin içinde iki arkadaşıyla birlikte alkol alan Ömer B., otomobilini hareket ettirmek istedi.

12 Mart Cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda vitesleri karıştıran sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti, içinde 3 kişinin olduğu otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala düştü.



Sürücünün arkadaşları kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, alkollü sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ambulansın içinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde Ömer B.'nin 186 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi. Polisler ifadesini almak üzere sürücüyü karakola götürürken, ehliyetine de el konuldu.



TURİSTLER HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİ



Yaşanan kazada, ilginç anlar da yaşandı. Uçurumdan düşen otomobil, kumsalda gezen turistlerin ilgisini çekti. Aracın başına giden turistler fotoğraf çektirdi.

"GERİ VİTESE TAKAYIM DERKEN AŞAĞI İNDİK"



Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Ömer B., "Şurada duruyordum. Geri vitese takayım derken aşağı indik. Kimse yoktu tek başımaydım" ifadelerini kullandı.