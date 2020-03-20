İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi.

Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 21 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.



Önceden gözaltına alınan 11 kişiyle birlikte toplam 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

ÖNCE VÜCUTLARINA SÜRMÜŞLER



Türkmenistanlıların hastalıklardan korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri öğrenildi.



Yetkililer, Türkmenistan uyruklu yabancılar başta olmak üzere herkesi sahte alkol tüketmemeleri konusunda uyardı.