İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Yunusemre Sokak'taki 6 katlı binanın bodrumunda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır bin şişe parfüm, 8 bin 752 boş şişe, 400 litre parfüm kimyasalı, dolum ve paketleme makineleri ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Polis ekipleri, imalathanede yakaladıkları iki şüpheliyi de gözaltına aldı.
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte parfüm ve parfüm yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Kocasinan Merkez Mahallesi Yunusemre Sokak'taki 6 katlı binanın bodrumunda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.