İstanbul'da silah ticareti yapanlara operasyon

İstanbul’da silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul'da silah ticareti yapanlara operasyon

Ataşehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda bulundu.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ataşehir ve Esenler’de silah ticareti yapan kişilere ait adreslere operasyon düzenledi.

10 GÖZALTI

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 AK 47 uzun namlulu silah, 2 otomatik tabanca, 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 23 AK 47 fişeği, 252 adet tabanca fişeği, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 

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