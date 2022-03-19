İstanbul'da yollar buz pistine döndü, kazalar beraberinde geldi

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi.

Yollardaki buzlanma ise kazalara neden oldu. Şişli'de Ayazma Deresi Caddesi'nde, kayan otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.



Ayrıca, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kartal'da da kar yağışından dolayı kayan tırın çarptığı park halindeki minibüs, hasta almak için bekleyen ambulansa çarptı.

