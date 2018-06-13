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İstanbul'da Ayazağa Cendere Yolu Çakırlar Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, birçok ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopter de havadan destek verdi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden de görüldü.



Söndürme çalışma sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine ilk müdahale, olay yerinde ambulans görevlileri tarafından yapıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, araçların ve vatandaşların yangın bölgesine girişine izin vermedi.



Bu arada, itfaiye ekipleri alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye sıçramaması için çaba harcadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:



"Ayazağa mevkisinde 9 bin metrekare alanında kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. Saat 14.57'de alınan ihbar üzerine hareket eden ekipler, saat 15.04'te olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç ve 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de alarma geçerek, itfaiyeye destek verdi. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, söndürme çalışmaları sürüyor."

Yükselen dumanlar Anadolu Yakası'ndan da görüldü.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun şekilde çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Muhittin Karataş, yaptığı açıklamada, fabrikada havuz kalıbı yaptıklarını belirterek, "Havuz kalıbı yapıyor ve boyayla sarıyorduk. Kimse yoktu yangın çıkan yerde, odada. Ben karşıdaydım. Makineyi yıkarken orada patlama oldu, ateş çıktı. Arkadaşlara bağırdım, 'yangın çıktı' dedim. Arkada kağıt atıkları var. Emeklerime acıyorum, başka bir şeye değil. Fabrikada polyester boya, yapıştırıcı, makineler var" dedi.

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