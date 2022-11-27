İstanbul'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de husumetli olduğu kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, aynı aileden 4 kişiye sopalarla saldırdı. Şüpheliler sokaktan havaya ateş ederek ayrılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı

'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Çoruh Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişilerin evinin önüne gelen şüpheliler, bağırmaya başladı. Sesleri duyarak aşağıya inen aynı aileden 4 kişi, sokağa gelen kalabalık tarafından saldırıya uğradı.

sonrası saldırganlar havaya silahla ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...