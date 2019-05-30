İstanbul Üsküdar'da iki adet tescilli sarnıcın bulunduğu alana iş makineleriyel izinsiz girildi.

Selamiali Mahallesi, Tıknefes Sokak'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü've ait 2. derece kültür varlığı olarak tescil eidlen iki sarnıcın bulunudğu alanda 4 katlı bir bina yapılması için proje hazırlanmıştı.

Sarnıçları koruyarak binanın içine alacak şekilde hazırlanan proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 16 Ekim 2018'de onaylandı.

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre kurul, temel çalışmaların müze denetiminde yapılmasına karar verdi. Yaklaşık 1 ay önce başlayan inşaat için önceki gün iş mekineleri müze denetimi olmadan tarhi yapıların bulunduğu alana girdi ve kepçeyle çalışmaya başladı.

Hem İstanbul Arkeoloji Müzesi hem de Üsküdar Belediyesi'ne yapılan şikayetler üzerine dün müz eyetkilileri ile belediye yetkilielri alana giderek inşaatı durdurdu. Olayla ilgili müze tutanak tuttu.

Dün inşaatın bulunduğu alana giden Mimari Restorasyon Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, "Burası trescilli yapıların bulunduğu bir alan ve Osmanlı dönemine ait bir eser var vbe arkeoloji müzesi gözetiminde kazı çalışmalarının yapılması gerekiyordu. Müze görevlisi olmadan temel kazısı yapmışlar. Biz müdahale edince iş makineleri durdu. Kanuna uymayan bir çalışma yapılmıştır. Olayın takipçisi olacağız. Yetkili kurumların hassasiyet gösterip konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz" dedi.