İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

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İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı , terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Saldırıdan 10 saat sonra yakalanan Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in 4 ay önce bir teröristle birlikte 'ye girdiği, iki teröristin kimlikleri belli olmasın diye karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi.

6 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre; tedavisi tamamlanan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. 

17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor. 

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