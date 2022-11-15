İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi.



Saldırıdan 10 saat sonra yakalanan Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, iki teröristin kimlikleri belli olmasın diye karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi.

6 HASTA YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre; tedavisi tamamlanan yaralıların sayısı 58’e ulaştı.

17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

VİDEO: TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI