İstiklal saldırısının amacı neydi? Yeni bir askeri harekat başlar mı? Uzmanlar NTV'de değerlendirdi

Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashir, İstanbul Polisi’nin yaklaşık 10 saat süren takibiyle saklandığı evde yakalandı. Kadın terörist, ilk sorgusunda PKK/PYD/YPG’nin özel istihbarat elemanı olduğunu, saldırı talimatını Kobani’deki örgüt yöneticilerinden aldığını itiraf etti.



Teröristin yakalandığı evdeki eşyalarından saldırıyı gerçekleştirirken giydiği kıyafete birçok dikkat çeken detayı uzmanlara sorduk...



"SORU İŞARETLERİ VAR"



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Tor, terör örgütlerinin amacının korku yaratmak olduğunu söyledi. Tor, "Türkiye Cumhuriyeti'nin genel gidişatı üzerinde çok etkisi olmaz ama gerek dış kamuoyunda bu ülkenin güvenilir olmadığı, özellikle bazı açıklamalarda turistik yerlerde olduğu vurgulandığı bazı yabancı basın organlarında bunu vurgulanması, insanların korkuyla dehşetle korkutulması üzeri yapılan bir eylem" dedi.



Tor, "Hem yakalanan şahsın sorgulanması hem de patlayıcı maddeden bunun arkasındaki gerçek güçlerin çok iyi tespit edilmesi önem arzeden bir mevzu. Terör örgütlerinin yardım ve desteği ile yapıldığına dair şüphe yok ama yakalanan şahsın bu kadar acemice kaçması ve daha sonra yakalanması tabi başka soru işaretleri" dedi.



Özel istihbarat şeklinde gelen bilgilerin ne kadar doğru olduğunun çok iyi sorgulanması gerektiğini söyleyen Tor, "Çok yüksek eğtim alan bir kişi bir kere orda 40 dakika beklemez. İkinci kılığı kıyafeti bakınca çok dikkat çekici aslında giydiği pantalon bot çok dikkat çekici" dedi.



Kadın teröristin yakalandığı evdeki görüntüleri de yorumlayan Tor, "Terör örgütlerince yapılan bu tarz eylemlerden sonra eğer intihar eylemi değilse, yapılan baskınlarda bu tip böyle malzemelerin bu kadar açık şekilde ortada sanki böyle yeni para verilmiş, bir şeyler verilmiş gibi dışardan görüntüler var. Tabi bu ilk yorumlamamız. O silahta acaba parmak izi var mı? Yani o silahları kullanmış mı? Çok profesyonel bir şey de çıkabilir. Görüntü bizi yanıltabilir de ama eğer eline para tutuşturulup bunu yap parayı al gibi birşey varsa bu yine terör saldırısındır yine suçtur" dedi.



"SALDIRIYLA BİRKAÇ FARKLI AMAÇ GERÇEKLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI"



Yaklaşan seçim öncesi yapılan saldırıyla hem bölge halkına hem Türkiye'ye hem de uluslararası topluma bir mesaj verme gayreti olduğunu söyleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Aslan, "Bununda en uygun yeri ülkenin dünyaca önemli bilenen yerlerinde saldırılar icra etmek. Şu an İstanbul'u hedef seçti birkaç farklı amacı gerçekleştirmeye çalıştı. Turizmi, seçimleri, üçüncü taraflara yönelik verdiği mesajları ve üçüncü tarafların güttüğü amaçları ön plana çıkarttığını düşünüyorum ben" dedi.



YENİ BİR ASKERİ HAREKAT BAŞLAR MI?



Saldırının ardından Türkiye'nin yeni bir askeri harekat başlatır mı? sorusuna yanıt veren Aslan, "Herhangi bi harekat icra etme, ana değil geleceğe bakarak projeksiyonlar kararlaştırılacak bi konu. Bu bölgede icre edilecek bi harekat Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacaksa göçmenlerin dönmesine hizmet edecekse tabiki olabilir. Burada küresel ve bölgesel gelişmeler dikkate alınırsa en uygun zamanda gerçekleştirmeye çalışırsınız. Duygusal zamanda anlık kararla bu tür opersyonlar icra edilmez" dedi.



"HAREKAT YAPILMASI GEREKİYOR"



İstiklal Caddesi'nde düzenlenen saldırıda TNT bombası kullanıldığını belirten Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bir kere askeri bir patlayıcı. Ancak fabrikasyon üretebilen bir terör örgütünün üretmesinin mümkün olmadığı, temin edilen kendisine verilen bir patlayıcı. Bu plastik patlayıcı değil katı patlayıcı. Açıkcası temel özelliği profesyonel olması. Öyle her isteyenin bulabileceği elde edebileceği bir patlayıcı biçimi değil" dedi.



"Askeri harekat olacak mı?" sorusuna yanıt veren Ağar, "2019'dan beri zaten o bölge eksik kalan Cumhurbaşkanı'nın tanımlamış olduğu Irak sınırından Fırat'a uzanan o bölgede zaten bir hareket yapılması gerekiyor. Neden gerkiyor? Bir kere terör örgütünün Türkiye ile olan fiziki bağının koparılması için yapılması gerekiyor." dedi.