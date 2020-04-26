İsveç'teki Covid-19 hastası Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

Son görüntülerde Emrullah Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilişi görülebiliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yolladığı ambulans uçağa Emrullah Gülüşken ile birlikte ailesi de bindirildi. Ambulans uçak saat 13.45 sularında Ankara'ya indi.

BAKAN KOCA'DAN LEYLA'YA MESAJ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı Twitter'dan, Emrullah Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri yazdı:

"Bir kız evlat, Covid-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.''

KIZLARI, OLAYI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

İsveç'in Malmö kentinde doktora giden Emrullah Gülüşken'in Covid-19 testi pozitif olmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilmişti.

Gülüşken'in kızları İsveçli yetkililerden destek alamayınca seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

Gülüşken ailesinin yardım çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt vermiş ve Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

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