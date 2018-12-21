İYİ Parti'nin Trabzon adayı Atakan Aksoy, Denizli adayı Ümit Bahtiyar, Erzurum adayı Mahmut Uykusuz, Osmaniye adayı Davut Çuhadar oldu.
Çankırı'da Raif Oktay, Nevşehir'de Mehmet Özkan, Kars'ta Settar Kaya, Kırıkkale'de Mahir Yılmaz, Uşak'ta Muhammet Gür İYİ Parti adına yarışacak.
İYİ Parti'de adaylık başvuruları için süre de 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
İYİ Parti 9 ilin daha adayını açıkladı
NTV HaberTürkiye
İYİ Parti, 9 ilin belediye başkan adayını daha belirledi.
İYİ Parti'nin Trabzon adayı Atakan Aksoy, Denizli adayı Ümit Bahtiyar, Erzurum adayı Mahmut Uykusuz, Osmaniye adayı Davut Çuhadar oldu.