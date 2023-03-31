İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına ateş açıldı

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise, "2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız." sözleriyle olaya tepki gösterdi.