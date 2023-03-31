İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına ateş açıldı

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İstanbul Merter'deki İYİ Parti İl Başkanlığı binasına gece saatlerinde ateş açıldı. Bir kurşun kafeterya bölümünde cama isabet etti. Sabah parti binasının açılmasının ardından durum fark edildi, polise haber verildi.
Polis ekipleri kafeterya bölümünde koltuğa saplanmış bir kurşun çekirdeği buldu. Polis saldırıya ilişkin inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis saldırganı veya saldırganları yakalamaya çalışıyor.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı." derken olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının sürdüğünü belirtti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığımız kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.— İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) March 31, 2023
Olay yeri inceleme ekipleri araştırmalarına devam ediyor. pic.twitter.com/Zha3gwp6X8
İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise, "2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur. Bu ülkenin en büyük beka sorunu, bu nefret dilini yaygınlaştıran zihniyettir! Her şeye rağmen yılmayacağız." sözleriyle olaya tepki gösterdi.