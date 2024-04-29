Otomobil seyir halindeyken alev aldı: 4 kişilik aile son anda kurtuldu

Gece saatlerinde Beypazarı ilçesinde İlyas Biçen yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekip, eşi ve iki çocuğunu araçtan çıkarırken, sonrasında ise itfaiyeye haber verdi.

Hızla büyüyüp tüm otomobili saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.



Otomobilin demir yığınına döndüğü yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.