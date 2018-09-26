İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Saltuk Buğra Kavuncu, "Af teklifinde kimlerin kapsama girdiği de açıkça belirtilmelidir. Hep kimleri kapsamadığı anlatılmakta. İYİ Parti olarak yaptığımız incelemeye göre teklifin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kavuncu, MHP'nin 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na sunduğu af kanun teklifini değerlendirdi.

Teklisin genel af değil, infaz yasası değişikliği olarak Meclis'e geldiğini söyleyen Kavuncu, "Böyle getirilmesinin bize göre ana sebebi af teklifi için Meclis'in nitelikli çoğunluğunun 360 oyu gerekirken, infaz yasası şeklinde geldiği zaman salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin oyunun yeterli olmasıdır" dedi.

Kavuncu, teklifin alelacele hazırlandığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Teklifte kimlerin bu kapsama girdiği de açıkça belirtilmelidir. Hep kimleri kapsamadığı anlatılmakta. Biz İYİ Parti olarak yaptığımız incelemeye göre, teklifin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz. MHP ve AK Parti bu konu üzerinde nasıl uzlaşacak, ne yapacak? Bunu merakla bekliyoruz. Bu teklifin yangından mal kaçırırcasına çıkartılmak istenmesi birçok konuda şüphe uyandırmaktadır. Biz tüm partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, baroların bir araya gelerek, görüşlerinin alınacağı bir komisyonda bu af teklifinin detaylı bir şekilde konuşulmasının taraftarıyız. Parti olarak bu konuda her türlü desteği vermek durumundayız."