İYİ Parti'ye kurşun | Gözaltındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına iki kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan inşaat çalışanı M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinde çalıştığı inşaatta bakım onarım işleri yaptığını söyleyen M.E., amirlerinin talimatı doğrultusunda şantiye güvenliği ile de ilgilendiğini belirtti.

Perşembe gecesi şantiyeden hırsızlık girişimini fark ettiğini dile getiren M.E., şunları kaydetti:

"Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş ettim. Şantiyemizin bulunduğu yer ile İYİ Parti'nin bulunduğu yer arasında yükseklik anlamında kot farkı vardır. Benim son yaptığım atışlar aslında ne hırsızlık yapan şahıslara doğruydu ne de tam karşıya doğruydu, yere ateş ettim. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum. Ben attığım mermilerin İyi Parti'ye geleceğini hiç düşünmedim. Aradaki mesafeyi tam olarak bilmiyorum."

M.E, Bakırköy Adliyesi'ndeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.