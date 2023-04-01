İYİ Parti'ye kurşun | Gözaltındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına iki kurşun isabet etmesine ilişkin gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan inşaat çalışanı M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinde çalıştığı inşaatta bakım onarım işleri yaptığını söyleyen M.E., amirlerinin talimatı doğrultusunda şantiye güvenliği ile de ilgilendiğini belirtti.
Perşembe gecesi şantiyeden hırsızlık girişimini fark ettiğini dile getiren M.E., şunları kaydetti:
"Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkartarak ateş ettim. Şantiyemizin bulunduğu yer ile İYİ Parti'nin bulunduğu yer arasında yükseklik anlamında kot farkı vardır. Benim son yaptığım atışlar aslında ne hırsızlık yapan şahıslara doğruydu ne de tam karşıya doğruydu, yere ateş ettim. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum. Ben attığım mermilerin İyi Parti'ye geleceğini hiç düşünmedim. Aradaki mesafeyi tam olarak bilmiyorum."
M.E, Bakırköy Adliyesi'ndeki savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
EMNİYET: TESADÜFEN İSABET ETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesinin ardından yaptıkları incelemede, M.E'nin görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi yaşandığını belirlemişti.
KURŞUNUN ADRESİNE LAZERLİ TESPİT
Dün sabah saatlerinde Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etmişti. Olaya siyaset dünyasından tepki gelmişti.
Emniyet ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kurşunun geldiği yer lazer ile tespit edildi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D-100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, M. E.'yi gözaltına almıştı.