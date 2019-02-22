‘Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Nihat Zeybekci, NTV’de soruları yanıtladı.

Zeybekci, seçimlere 37 gün kala, 3 büyük kentten biri olan İzmir'de NTV'den Merih Ak'a konuştu.

- İzmir'in en büyük sorunu ne?

"Onbinlerce mesaj geldi ve vatandaşlarla konuştuk. En büyük problem altyapı problemi. Çöp ve katı atık, kanalizasyon ve yağmur suyu, trafik. Yeşil alanlar ve spor alanlarıyla ilgili sıkıntılar. Bu problemer başı çekiyor."

- "Ben seçilirsem 9 ay sonra İzmir'e daha önce gelen biri geldiğinde başka bir yere mi geldim" dedirteceğim dediniz, ne olacak?

"İzmir geri gitti, ekonomik anlamda da geri gitti. Kocaeli, Bursa ve Antalya, İzmir'i geçecek diyor rakamlar. 31.12.2019'da İzmir'e 9 ay sonra gelen bir vatandaşımız, acaba başka yere mi geldik diyecek kadar İzmir'i değiştireceğiz. Ulaşım, mimari estetik, kentsel dönüşüm...

Zeybekci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

- En riskli deprem bölgesinde İzmir. Maalesef deprem haritamız imar planlarımıza işlenmemiş, ilk bunu yapacağız... 46 km'lik ikinci bir çevre yolu olacak. İlk 2 yılda 28 adet köprülü kavşak yapacağız. En çok tıkanan yerlere, arkası da gelecek. İlk 9 ay sonunda hiçbir vatandaşımız 'benim sokağımda çukur var' demeyecek, halledeceğiz.

- (İzmir'in çöp sorunu) Türkiye'de ve dünyada böyle problemlerle konuşulan şehir kalmadı. İzmir, tıbbi atıklarını bile Manisa'ya gönderiyor. Çöp alanında yükseklik 100 metreyi buldu. Vahşi ve ilkel bir alan. Oradaki köpekler bile, zehirli ortamdan öyle değişmişler ki mutasyona uğramışlar; birbirlerini yer hale gelmişler. Sızan su derelerden akarak tabiatı zehirliyor. En önemli önceliğimiz bu, 1,5 yılda çözeceğiz. 2020'nin sonunda İzmir'in çöp katı atık sorunu kalmayacak, söz veriyorum...

- Şehirdeki odalarla birlikte yeni organize sanayi bölgelerinin belirlenmesi, imar planlarına işlenmesini yapacağız.

- Turizm... Turizm İzmir'de hemen hemen yok. Antalya'nın rakamlarıyla aradaki fark ortada. Antalya gibi her şey dahili istemiyoruz ama sağlık, kongre, kültür, ticaret turizmi istiyoruz. Avantajlıyız, 12 aya yayabiliriz. Spor turizmi için Antalya'dan çok daha büyük avantaja sahibiz ama yer gösteremiyoruz ki gelene.

- Bir zamanlar İzmir'in Süper Lig'de 5 takımı vardı. Türkiye'deki altyapı ile İzmir'in altyapısı aynıydı. Türkiye ileri gitti, biz aynı yerde kaldık. Göztepe ve Alsancak stadları devam ediyor. 2019-20 sezonunun ikinci yarısına yetişecekler umarım ama Karşıyaka Stadı'nda olmadı bu. Belediyenin mantığıyla, birkaç eksiklik üzerinden yapımı durduruldu. Mahkemenin iptal sebeplerini hallettik.

- Her 25 bin nüfusun olduğu yere kapalı spor salonu, 50 bine ulaştığında yüzme havuzu ve gençlik merkezi. Onlarca sentetik standartalar uygun çim sahalar. Böyle yaparsanız şehirden şampiyonlar çıkar. Asıl mega projemiz, Atatürk Stadı'nın olduğu yere, 55 bin kapasiteli yeni olimpiyat stadı yapmak. Yanına da Türkiye'nin en büyük veledromunu koymak.

(Tunç Soyer'in adaylığı) Kamu vicdanı çok rahatsız. Türkiye'ye kasteden çukur eylemleri ortada. Buna devletin vermiş olduğu tepki oratad. Onlarla beraber olamadıklarını ve devletin yaklaşımına üzüldüğünü söylediğini hep beraber gördük. Bölücü teörr örgütünü kınamayan HDP'nin mitinginde de aynı yönde açıklamaları oldu. HDP'nin eş genel başkanı İzmir'e geldi ve 'bizim evet diyeceğimiz aday üzerinde uzlaşacağız' dedi. Terör örgütünün partisi, CHP aday açıklayana kadar bekledi ve ertesi gün sabah 'adayımız budur' dedi. Kamu vicdanını rahatız eden bir durum bu. Maalesef CHP'nin marjinallere doğru kaydığını görüyoruz.