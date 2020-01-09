İzmir'de zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.



Ankara Caddesi İzmir-Ankara kara yolu İzmir istikametinde arıza yapan otomobilin sürücüsü aracını sağa yanaştırdığı sırada arkasından gelen ve yavaşlayan başka bir otomobile TIR çarptı. Aynı yönden gelen diğer bir TIR da kazaya karışan TIR'a çarparak durabildi.



Kazada sürücülerden biri yaralandı, kara yolu trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

