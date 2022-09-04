Kabine ne zaman toplanıyor? Milyonlarca dar gelirli ve borçlunun gözü bu toplantıda

Gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek kabine toplantısında.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, dar gelirli vatandaşların haciz ve icra sorununu çözecek düzenlemenin ele alınması bekleniyor.



Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.



NTV'nin edindiği bilgilere göre, paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek.



Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak.



Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.



Toplantıda Enflasyonla ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik atılacak adımlalar da ele alınacak.



YUNANİSTAN'IN ADIMLARI ELE ALINACAK



Terörle mücadele operasyonları ile Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımları da kabinenin gündeminde. Toplantıda Türkiye'nin atacağı adımlar ele alınacak.



Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru anlaşması, Avrupa'daki enerji sıkıntısı ve Libya'daki son durumun da toplatında ele alınması bekleniyor.



Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak.

