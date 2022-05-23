Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.25'te başlayan toplantı 3 saat sürdü.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle karşı çıkıldığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısında da yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.



Kabine toplantısında ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında sahadaki son durumun da değerlendirildiği tahmin ediliyor.



Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele ve hazırlıkları tamamlanan emekliler ile kamu çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenleme masada.



Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

