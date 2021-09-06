Kadına şiddet ile mücadelede yeni yöntem (Elektronik kelepçe uygulaması)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “6284 sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik” 4 Eylül Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliği artacak.



Bakanlık koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen, şiddetle mücadelede etkin bir yöntem olan Elektronik Kelepçe Uygulaması 5 yıl süren pilot uygulama döneminin ardından ülke genelinde 81 ilde yaygınlaştırılmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) kurulan ve 25 Ocak 2021 tarihinde ilk vaka izlemelerine başlanan Elektronik İzleme Merkezinde yürütülecek çalışmaların etkinliğinin arttırılması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda “6284 sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik” hazırlandı.



Yönetmelik ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esaslar oluşturuldu.

Yönetmelikte, İçişleri Bakanlığı GAMER'de kurulan Elektronik İzleme Merkezinin personeli ve uygulama ekibinin görevleri belirlendi.



Yürürlüğe giren yönetmelik ile elektronik kelepçeyle izlenecek vakalar kolluk birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri tarafından tespit edildikten sonra, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) oluşturulan bir komisyon kararıyla vakalara ilişkin tedbir kararı alınabilmesi için Aile Mahkemesine başvurulacak.

Şiddet tehdidinin devam etmesi halinde Mahkemeden tedbir kararı süresinin uzatılması talep edilebilecek. Sınırı ihlal edene, zorlama hapsi kararı için Cumhuriyet Savcılığına başvurulabilecek.

Şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna mahkemenin belirlediği sınırdan daha fazla yaklaşması halinde izleme personeli en yakın kolluk birimine haber verecek ve şiddet mağduru en kısa sürede güvenli bölgeye alınacak.

Elektronik kelepçe cihazına zarar verilmesi, tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek. Şiddet uygulayanın elektronik kelepçe cihazına zarar vermesi ve ayak bileğinden çıkarması da tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek.

Bu durumda şiddet uygulayan hakkında hem kamu malına zarar verme hem de tedbir kararı ihlali sebebiyle dava açılabilecek.

ELEKTRONİK İZLEME MERKEZİ NEDİR?

Elektronik Kelepçe Uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılması kapsamında İçişleri Bakanlığı GAMER bünyesinde "Elektronik İzleme Merkezi" oluşturuldu. Elektronik İzleme Merkezinde, izleme personeli tarafından hakkında elektronik kelepçe kullanma kararı bulunan şiddet uygulayanlar 7/24 takip ediliyor.

KADINA ŞİDDETE HAYIR