Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2O24 Kadir Gecesi tarihi

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi'nin 2024 tarihi belli oldu. İşte, 2O24 Kadir Gecesi tarihi...



2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ



Ramazan'ın birinci günü 2024'de Mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene 11 Mart günü başlayacak.



2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?



2024 yılında Kadir Gecesi, 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayının 26. gecesi eda edilecek.

Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor.