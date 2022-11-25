Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 11 yaralı

’ta meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İ.E.A. idaresindeki minibüs, aynı istikamette seyir eden M.A. idaresindeki  minibüs ve A.D. idaresindeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası araçlar yoldan kaldırıldı.

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