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Erbil'deki saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.
Erbil'de restorana düzenlenen saldırıda bir Türk Başkolosluk çalışanı şehit oldu.
VİDEO: ERBİL'DEKİ SALDIRIDAN GÖRÜNTÜLER