Kandıra’da araç çöken yolun ortasında kaldı

Kandıra Kocakakaymazlar Mahallesi’ni Ocaklar Mahallesi’ne bağlayan yolda yaşanan heyelan sonucu yolun bazı bölümlerinde çökme meydana geldi. O sırada yoldan geçmekte olan bir hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı. Adeta depremi andıran görüntüler oluşurken, yol kat kat parçalara bölündü.

Yaklaşık 100 metrelik kısımda yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapatılırken, trafik akışı alternatif yollardan sağlandı. Yetkililer, yolun çöktüğü bölgede taş duvar çalışması yapıldığını, yolun kullanılmaz hale geldiğini belirtti.