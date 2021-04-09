Kaplumbağayı maviye boyadılar

Antalya'nın Serik ilçesinin Belek Mahallesi'nde dört ayağı dahil maviye boyanan bir kaplumbağa bulundu.

Caddeden yeşillik alana gitmeye çalışan kaplumbağayı çevredekiler cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sosyal medyada yayılan görüntü tepki çekti.

Kaplumbağayı kimin boyadığı henüz bilinmiyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Görüntüyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Boyama işlemini yapanın tespiti ve hakkında işlem için başvuru yapılması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Söz konusu şikayetin değerlendirilmesi ve ilgili kişiye gerekli cezai işlemlerin uygulanması için; Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne (HAYDİ) başvuru yapılması gerekmektedir.''