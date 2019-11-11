Karaköy’de cami yanında şüpheli erkek cesedi

Karaköy’deki Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanında sabaha karşı bulunan cansız erkek bedeni polis ekiplerini harekete geçirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 50'li yaşlarında olduğu öğrenilen şahsın vücudunun belirli yerlerinde ise kırıkların olduğu tespit edildi.

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Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Hamam Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan erkek cesedinin, ellerinin ile ayaklarının kırık olduğu ve yüzünde kesik bulunduğu görüldü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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