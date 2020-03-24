Karantinadaki tehdit: Aile içi şiddet

Koranavirüs salgını önlemleri kapsamında tüm dünya evlere kapandı.

Peki bu durum ev içi siddeti artıracak mı? Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Genel Müdür Vekili Anita Bhatia, "İnsanları virüsten korurken mecburen kullandığımız yöntemin aile içi şiddet kurbanlarında olumsuz etkileri olabilir" ifadeleriyle konuya dikkat çekti.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberine göre, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, koronavirüs sebebiyle eve kapanma dönemine girildiğinden beri acil yardım telefon hatlarına gelen aramaların sayılarının gözle görülür sekilde arttığını söyleyerek şöyle konuştu:



"ACİL DURUM PLANI YAPILMALI"

Gülsüm Kav: Biz biliyoruz ki kadınlar en çok evlerinde, en yakınları tarafından öldürülüyor. Türkiye koronavirüs gündemine geçtiğinden beri 10 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 8'i evinde 2'si isyerinde. Belli ki en az korona kadar büyük bir halk sağlığı sorunu olan şiddet virüsü bu dönemde artış gösteriyor. Kadınların şiddet konusunda yalnız olmadıkları bu konuda idari ve hukuki olarak bir ihmal yaşanmadığının duyurularının yapılması gerektiğini dusünüyoruz. Kadınların şiddete uğradıklarında korunacaklarını, bunun korona gündeminde değişmedigini ifade etmek gerekiyor. Korona günlerinde kadınlar için acil durum planı yapılmalı.



"RTÜK'E BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR"

Canan Güllü: Pazartesi gününden bu yana acil telefon hatlarımıza darp şikâyetiyle başvuranların sayısı arttı. Örneğin eskiden daha çok danışmanlık için telefon alırken şimdi “Darp edildim, evden de çıkamıyorum ne yapmalıyım” diyen kadın arkadaşlarımız arıyor. Evde daha çok vakit geçirmek şiddetin artmasına sebep oluyor. Aile Bakanlığı'na konuyla ilgili neler yapılabileceğiyle ilgili derhal harekete geçmemiz gerektiğini söyledik. Bu süreçte RTÜK'e de büyük rol düşüyor. Ruh sağlığını sağlam tutmak için bilinçli yayınlar yapılması gerekiyor. Dil ve söyleme çok dikkat edilmeli. Çin'de karantina bittikten sonra boşanmalarda rekor artış yaşanmıştı. Bu bizim ülkemizde böyle yaşanmaz çünkü Türkiye'de boşanma sürecine girildiğinde kadına yönelik şiddet daha da artıyor. Bu nedenle acilen önlem alınması gerekiyor.



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