Kars'ta 4,0 büyüklüğünde iki deprem

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Kars'ta aynı dakika içinde iki deprem meydana geldi. Büyüklükleri 4 olan iki deprem de saat 09:07'de kaydedildi.

AFAD verilerine göre ilk depremin derinliği 6.97 kilometre, ikincisinin derinliğ ise 7.04 kilometre.

Kars Valisi Türker Öksüz,aptığı açıklamada, "Deprem hafif şekilde hissedildi, can ve mal kaybı yok. Depremle ilgili jandarma, AFAD ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan da ekiplerin sahada olduğunu ifade ederek, Afet Yönetim Merkezine herhangi bir hasar bilgisi ulaşmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.