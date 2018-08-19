Alınan bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Mısmılağaç köyünde Yaşar Yıldız'a ait ahşap evde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, Şahin Yaman, Sadık Yalın, Emrullah Usta, Ahmet Usta, Adem Yaman, Veysel Yıldız ve Fehmi Usta'ya ait evlere sıçradı.

İhbar üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Çorum'un Kargı ve İskilip ilçelerinden gelen ekipler yangına müdahale etti.



YANGIN YAKLAŞIK 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ



Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında tamamı ahşap 8 ev, 6 ahır ile 4 ambar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



Ekipler ve vatandaşlarla birlikte yangına müdahale eden Pişkin, yanan evlerden yaşam malzemeleri kurtardı.