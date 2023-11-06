Kayyum ne demek? Kayyum ataması ne anlama geliyor?

Kayyım veya kayyum, yasalarla belirlenen bazı durumlarda, başkasına ait bir işi görmek veya bir malı idare etmek için tayin edilen kimselere denir. Arapça kama (durmak) kökünden gelir ve kıyam (yerine geçmek, yürütmek) kelimesinden türemiştir.

Kayyum olarak atanan kişi "kamu görevlisi" sayılır. Kayyum, genellikle ilgili yerleşim biriminin en yüksek mal memurudur. Bu nedenle genellikle illerde defterdar, ilçelerde ise mal müdürü kayyım görevlerini yürütür. Kayyumluk ile ilgili şikayet ve başvurular varsa kayyum müdürlüklerine, yoksa mal müdürlüklerine veya defterdarlıklara yapılır.