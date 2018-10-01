Aydın'ın Germencik ilçesinde, yolda kaza yapan otomobilin yanındakilere başka otomobil çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu Ömerbeyli Mahallesi yakınlarında, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarına savruldu.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü aracı çektirmek için olay yerine çekici çağırdı. Kaza yerine gelen çekiciden inen Yaşar Tuncer ve yanındaki oto elektrikçisi Dilaver Onur ile olayı görüp yardım için araçlarını durdurarak inen Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan'a, A.K.'nin kullandığı otomobil çarptı.



Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.



Sağlık ekipleri, çekicinin görevlileri Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Jandarma, otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

