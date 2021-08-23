Kazdağları'nda iki farklı noktada yangın

Kazdağları'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 11:19

Kazdağları'nda iki farklı noktada yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda iki ayrı noktada orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kazdağları'nın eteklerinde Kızılkeçili ve Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yükselen dumanı gören mahalleli, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan 3 helikopterle, karadan da çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...