Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Karadeniz'de üçüncü kez mayın paniği yaşandı.

Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Kocaeli'nin Kefken açıklarında görülen cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olarak teşhis edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre; bölge emniyete alındı, mayın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerince imha edildi.

KARADENİZ'DE ÜÇÜNCÜ MAYIN

Ukrayna tarafından döşenen mayınlar fırtına nedeniyle koparak Karadeniz'de sürüklenmeye başlamıştı.

Daha önce de İstanbul Boğazı girişinde ve İğneada açıklarında tespit edilen iki mayın etkisiz hale getirilmişti.

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