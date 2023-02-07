KGM açıkladı: Deprem ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve kar yağışı nedeniyle kapanan yollar için alternatif güzergahları açıkladı. İşte güncel yollar ve alternatif güzergahlar.

KGM açıkladı: Deprem ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, deprem ve kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

KAPANAN VE ALTERNATİF YOLLAR

KGM tarafından yapılan açıklamaya göre;

Kapanan Malatya-Gölbaşı Devlet Yolu yerine alternatif 2 güzergah verildi. İlk alternarif (Malatya-Darende) Ayrım-Elbistan-Göksün-Kahramanmaraş yolu, ikinci alternatif yol Malatya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahramanmaraş yolu,

Kapanan Bahçe-Gaziantep Batı Kavşağı Otoyolu yerine alternatif güzergah olarak Osmaniye-Gaziantep Devlet Yolu belirlendi,

Kapanan Hatay-Reyhanlı Devlet Yolu yerine alternatif güzergah Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı yolu olarak belirtildi.

KGM açıkladı: Deprem ve kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...