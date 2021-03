Kılıçdaroğlu: Muhtarlıklara özel kalem müdürü atanmalı

Manisa programı kapsamında bir otelde muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, talep ve sorunları dinledi.



Dile getirilen talepleri not aldığını ve yerine getirilmesinin takipçisi olacağını bildiren Kılıçdaroğlu, bütün siyaset kurumlarının muhtarlara saygı göstermesi gerektiğini, Türkiye'de muhtarların görev, yetki ve sorumluluklarını net şekilde belirleyen bir kanuna gereksinim olduğunu kaydetti.



Türkiye'deki muhtarları tek çatı altında toplayan bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği var. Belediyelerle ilgili bir kanun çıkarılırken görüş alınıyor. Neden muhtarlar birliği yok, sayısal olarak siz daha fazlasınız. Kendi sorunlarınızı siyasi otoriteye aktarmak için bu birliğe gideceksiniz. Parçalı yapı, sizin gücünüzü azaltır. Siyasi görüşlerinize saygılıyız ama ortak ses çıkarmak açısından muhtarlar birliğinin kurulması çok önemli." diye konuştu.



Yerel seçimlerde muhtarların da birleşik oy pusulasında yer almasının ve her mahallede "muhtarlık evi" kurulmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların iş yüküne dikkati çekti.



Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var. Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."



"OY İSTEMEYE GELMEDİM"



Büyükşehir yasasıyla köy tüzel kişiliklerinden belediyelere devredilen malların muhtarlıklara iade edilmesi görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların kendi bütçesi olması gerektiğini, bu bütçenin de belediyelerin aldığı emlak vergisinden ayrılan küçük bir payla oluşturulabileceğini söyledi.



Muhtarların mahallelerinin sosyal ve ekonomik durumunu en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, devletin sosyal yardımlarının muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasını, muhtarların mahalleleriyle ilgili alınan kararlarda belediye meclisi toplantılarına katılmasını da önerdi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Sizden oy istemeye gelmedim. Size hakkınızı teslim etmeyenlere sesinizi duyurmak... Benim işim bu. Her görüşten muhtar var. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden siyaset yapanlar toplumu böler, ayrıştırır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Emeklinin, işsizlerin sorunları var. Bunları çözmek gerekiyor. Siyaseti böyle yaparsak Türkiye'deki kavgayı ve bölünmeyi çözmüş oluruz. Kavgalar zaman kaybına yol açıyor. Siyasetin görevi sorun çözmektir. Eğer siyasetçiler yeni sorunlar yaratıyorsa bu siyaset değildir. Benim sorumluluğum sizlerin sesini duyurmaktır. Bunun mücadelesini vermekteyiz. Biz muhtarlık kanunu hazırladık. Bu teklifimizi Meclise getirdik. Muhtarlarımızın bundan haberi yok. Bu bizim kabahatimiz. Sorunlarınızı çözmek için siyaseten dile getireceğiz."